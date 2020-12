Rugby - Normandie. Le Stade Caennais retrouve le terrain et le ballon ovale

Au moment de retrouver les terrains après l'officialisation de l'autorisation acquise par la Fédération française de rugby auprès du ministère des Sports, les passionnés étaient soulagés, à l'image de Tony Bonnafous, entraîneur du Stade Caennais : "C'est positif de pouvoir reprendre et de se retrouver, même si c'est aussi très contraignant en termes d'organisation", car sous régime de confinement et de règles liées aux déplacements, en plus du futur couvre-feu à venir, le mardi 15 décembre. "Certains joueurs ne peuvent pas venir à l'entraînement à cause des 20 kilomètres à respecter", regrette ainsi le coach caennais. Cette reprise, pour la forme, aura au moins eu le mérite de relancer la machine à cohésion entre les joueurs.