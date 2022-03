Livre. Histoires incroyables du Tour de France : la BD à découvrir

Philippe Bouvet est un spécialiste du cyclisme qui a déjà publié une dizaine d'ouvrages sur le sujet, mais il se prête pour la première fois à un nouveau challenge : concevoir, en compagnie du scénariste Emmanuel Marie et d'une équipe de nombreux dessinateurs et coloristes, une BD complète et ludique sur cet évènement populaire et historique qu'est le Tour de France.

Un condensé du Tour

C'est sur recommandation de l'organisateur du Tour de France que les éditions rouennaises entrent en contact avec Philippe Bouvet. Pour compléter leur série dédiée aux grands événements sportifs nationaux (24 h du Mans ou Coupe du monde de foot), ils commandent à Philippe Bouvet la conception d'une BD documentaire répartie en 25 chapitres. "Très vite, le scénariste Emmanuel Marie et moi-même avons défini les 25 thèmes qui nous permettraient de parcourir la chronologie du Tour de France et d'en dresser un panorama fidèle."

Le livre nous permet ainsi d'appréhender l'évolution du Tour : les conditions de sa création, l'apparition des étapes de montagne, la couverture médiatique mais aussi les faits divers tragiques qui y sont liés ou les figures charismatiques qui se sont distingués (Merckx, Anquetil ou Bobet). "La vraie difficulté, ce fut de rendre ce livre à la fois très riche et très accessible", explique l'auteur qui était en charge de la rédaction des textes documentaires qui viennent compléter la BD.

Un héritage familial

"Si je connais aussi bien le Tour de France aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu la chance de baigner dedans dès mon plus jeune âge, confie l'auteur. Mon père, Albert Bouvet, était coureur professionnel et il a participé six fois au Tour à partir de 1954. Il était un des meilleurs coureurs de l'époque et a même longtemps talonné Jacques Anquetil." Mais l'auteur a aussi contribué à la couverture médiatique du Tour pendant 35 ans en tant journaliste sportif au journal L'Équipe. Ce qui fait aujourd'hui de lui un spécialiste du domaine c'est donc à la fois sa culture personnelle et familiale : "ce qui m'intéresse le plus n'est pas le résultat sportif, souligne-t-il. Mais l'histoire qui s'y rattache, les destins qui s'y inscrivent et l'ambiance festive qui reste sa marque de fabrique. D'ailleurs, ce livre est aussi bien destiné aux passionnés qui y trouveront des références pointues qu'aux curieux qui veulent en savoir plus sur les secrets du Tour."

Pratique. Histoires incroyables du Tour de France, éditions Petit à Petit, 19,9 €.