Montivilliers. Noël sans marché mais pas sans animations

La Ville de Montivilliers a fait le choix d'annuler son marché de Noël cette année, à cause de la crise sanitaire. Il devait s'agir de la 24e édition, les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 décembre. L'événement était susceptible d'attirer trop de monde, d'autant plus qu'il est traditionnellement couplé au Téléthon. Les cérémonies de vœux de la collectivité (vœux au personnel municipal, vœux aux sportifs et vœux jusqu'alors dits aux personnalités) sont elles aussi annulées. Noël sera tout de même fêté à Montivilliers.

Un Cluedo à l'Abbaye et une exposition

La Ville propose un Cluedo à l'Abbaye. Résoudre l'énigme d'un crime en famille (à partir de 10 ans). Pour respecter les règles sanitaires, l'animation se déroulera en extérieur, les mardis 22 et 29 décembre, à 15 heures. Une exposition est aussi proposée dans le réfectoire de l'Abbaye, du 19 décembre au 17 janvier. Le Pôle céramique de Normandie présente "Bestiaire céramique". L'exposition met en scène les regards croisés de dix céramistes pour une évocation à la fois poétique, cocasse et réaliste de nos amies les bêtes.