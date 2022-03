Le Havre. Déconfinement : des mesures pour aider à la reprise

Pour accompagner le déconfinement progressif national débuté samedi 28 novembre, la Ville du Havre a pris des décisions pour aider les commerces et les étudiants.

Concernant les commerçants, la Ville a décidé de rendre gratuit le stationnement les mercredis et les samedis, en zone orange, jusqu'à la fin de l'année. Pour permettre aux commerçants d'emballer des cadeaux ou abriter les clients qui font la queue à l'extérieur, Le Havre met gratuitement à disposition et sur simple demande des emplacements de stationnement ou des portions de trottoir, lorsque c'est compatible avec le cheminement des piétons, pour y installer un auvent, une tente ou un barnum.

Concernant les collégiens, les lycéens et les étudiants, la Ville va favoriser l'accès aux nouvelles technologies. Les lycéens et étudiants du Havre pourront bénéficier d'un accès privilégié aux bibliothèques et Fabriques de quartier dès leur réouverture, afin de bénéficier de salles de travail au calme, équipés d'ordinateurs et de connexion wifi gratuite. Enfin, pour terminer ce premier trimestre dans les meilleures conditions, la Ville du Havre proposera en décembre des cours de soutien scolaire à destination des collégiens dans les Fabriques.