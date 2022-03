Football (Ligue 2). Le rythme s'accélère nettement pour le Stade Malherbe Caen

Après être passés juste à côté de l'opportunité de signer, face à Châteauroux, une troisième victoire de suite, les Caennais ont enchaîné par un déplacement à Pau, mardi 1er décembre. Si la manière employée face aux Castelroussins a "déçu" Pascal Dupraz, le bilan comptable reste positif : "On a fait tourner le compteur, on est toujours invaincus à domicile et bien placés au classement", a confié un coach qui sait aussi que tout va s'accélérer dans cette fin d'année. Pour cette troisième levée en une semaine, l'heure est venue, samedi 5 décembre, d'accueillir Grenoble, autre pensionnaire du haut de tableau, à 19 heures. Et tout le monde compte sur l'état d'esprit d'un groupe encore loué, notamment par Pascal Dupraz : "Je félicite les joueurs parce qu'ils déploient des vertus admirables et, dans cette période de succession de matchs, la qualité de tout le groupe est mise en lumière." Incontestablement, cette fraîcheur sera la clé de cette confrontation face aux Grenoblois qui, si elle accouchait d'un succès, enverrait les Normands définitivement dans le peloton des prétendants.