Orne. Sécurité routière : près de 200 véhicules contrôlés pendant une opération

Près de 200 véhicules ont été contrôlés, mardi 24 novembre dans l'Orne. De 19 heures à 20 heures, l'escadron départemental de sécurité routière de l'Orne organisait un contrôle routier sur l'A 28, au niveau de l'aire des haras, dans le sens Rouen-Alençon. Parmi les infractions les plus graves, deux conducteurs ont été verbalisés pour conduite sous stupéfiants et un troisième conduisait malgré l'annulation de son permis. Une quinzaine d'infractions a été relevée à l'encontre des chauffeurs routiers qui n'avaient pas respecté les temps de conduite ou de repos. Trois personnes n'avaient pas leur attestation de déplacement. Une trentaine de gendarmes, une équipe cynophile et deux contrôleurs de la DREAL étaient sur les lieux.