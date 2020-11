Livres. Rouen photos inédites : trois recueils signés Guy Pessiot

Victime de son succès, le tome 1 de Rouen photos inédites, publié en 2011 aux éditions des Falaises, a été réédité en 2015. C'est le début d'une saga déclinée désormais en trois tomes, dont le dernier opus vient tout juste de paraître. L'ensemble est une véritable manne pour les amateurs de patrimoine.

Amoureux du patrimoine rouennais

Guy Pessiot est investi de longue date pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine rouennais. Longtemps conseiller municipal de la Ville de Rouen, il a été également président de l'office de tourisme et des congrès Rouen Vallée de Seine jusqu'en 2018 et est aujourd'hui membre du bureau de la Métropole. L'auteur, qui connaît sa ville sur le bout des doigts, membre de l'Académie des sciences, des belles lettres et des arts de Rouen, est un aussi cartophile passionné et ces trois recueils illustrent la richesse de sa collection personnelle, complétée par des images d'archives. C'est le fruit de longues recherches et, par l'originalité des thèmes abordés et la diversité des sujets, Guy Pessiot transmet aisément sa passion au lecteur.

Les photos, dont la grande majorité est complètement inédite, nous présentent des événements insolites organisés par les Rouennais, des points de vue originaux sur le paysage urbain, des pages d'histoires locales oubliées, des instantanés de la vie quotidienne au siècle dernier. Ces trois albums compulsent des photos d'une qualité exceptionnelle, y compris quelques photographies couleurs du tout début du XXe siècle, mais aussi, dans le dernier tome, des photos réalisées par Madame Breton, la première femme photographe admise à la Société française de photographie en 1857.

Insolite et croustillant

Ces albums recèlent d'anecdotes qui font souvent sourire : rallumer la flamme place du Vieux-Marché en mémoire de Jeanne d'Arc, une installation électrique les pieds dans l'eau pour pouvoir photographier, au jardin des plantes, les nénuphars géants dans une bonne lumière, les vespasiennes de la place de l'hôtel de ville, de charmants enfants de chœur soufflant sur un encensoir récalcitrant ou encore le jugement d'Alice Clatot qui a tenté d'assassiner son mari prisonnier de guerre à distance avec un colis empoisonné en 1943.

Pratique. Guy Pessiot, Rouen photos inédites tome 1,2 et 3. Éditions des Falaises, 24 € par tome, editionsdesfalaises.fr