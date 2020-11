Football (Ligue 2). Caen renverse Le Havre dans le derby normand

Le match.

Bien lancé chez les supporters cette semaine et par les deux entraîneurs en amont de la rencontre, le derby normand tant attendu annonce rapidement sa couleur 2020 : pas question de donner quelque miette qui soit à l'adversaire. D'entrée, les deux structures défensives se mettent en place et aucun espace de tir n'est trouvé, ni par les Havrais, ni pas les Caennais. Seul Bammou est contré par Lekhal à la moitié de la première période, sans toutefois avoir mis Gorgelin en péril (25e). Il faut attendre la 38e minute pour assister à la plus grosse occasion. Bammou déborde et sert Gioacchini qui ne cadre pas malgré une excellente position devant Gorgelin (36e). Un acte manqué qui est sanctionné juste avant la pause. Sur un superbe enchaînement collectif, Abdelli enveloppe un tir superbe pour battre Riou avec l'aide du poteau (45e).

Décision sur un penalty plus que litigieux



Aux commandes du tableau d'affichage, les Hacmen contrôlent le début de second acte et se créent même une nouvelle ouverture par Meras qui trouvent encore Abdelli mais Oniangue contre (56e). Las du manque de situations, Pascal Dupraz lance successivement Zady-Sery et Mendy pour aller chercher l'égalisation (57e, 65e). Mais les Havrais demeurent solides défensivement et sont toujours aussi tranchant en contre attaque, Alioui voyant même sa volée renvoyée par le poteau de Riou (72e). Mais Caen continue de croire en son étoile et trouve la solution quand sur une frappe trop croisée de Bammou, Court se jette au second poteau et égalise (76e). Caen semble prendre un ascendant sur Le Havre et Mme Frappart fait basculer la destinée du derby en accordant un penalty généreux à Gioacchini, penalty que Bammou transforme (83e). Sans sourciller et malgré quelques derniers ballons chauds, les renversants Malherbistes s'arrogent bel et bien le derby. Le premier en Seine-Maritime depuis 2009.

Les buts

45e : Côté gauche, Meras puis Lekhal combinent avec Abdelli qui expédie un tir parfait à raz de terre qui trompe imparablement Riou pour l'ouverture du score.

Le Havre 1- Caen : 0

76e : Parti dans le dos de la défense, Gioacchini est relayé par Bammou qui croise alors trop sa frappe mais Court jaillit au second poteau et marque d'un tacle rageur.

Le Havre : 1- Caen : 1

83e : Au duel dans la surface de réparation, Gioacchini et Gibaud convoitent le ballon. Mme Frappart décide d'accorder un penalty plus que généreux aux Caennais. Bammou transforme parfaitement.

Le Havre : 2- Caen : 1

Réaction

Yacine Bammou (SM Caen) : "on est très fier de toute l'équipe, on a démontré qu'on était capables d'aller chercher des choses à l'extérieur. Ces victoires à l'arraché contre Nancy, ici au Havre, ça montre l'état d'esprit"

La fiche.

Mi-temps : 1-0 , Arbitre : Mme Frappart, Spectateurs : huis-clos ; Avertissements : Le Havre : Lekhal (52e), Bonnet (83e) , Caen : Vandermersch (29e), Mendy (67e), Armougom (69e)

LE HAVRE : Gorgelin, Gibaud, Mayembo, Ersoy, Coulibaly, Lekhal (cap), Basque (Mbemba 80e), Meras, Abdelli (Thiaré 73e), Fontaine, Alioui (Bonnet 80e), entr : Paul Le Guen

CAEN : Riou, Vandermersch, Rivierez (cap), Oniangue, Armougom, Gonçalves, Deminguet (Mendy 65e), N'Sona (Zady Sery 58e), Court, Bammou, Gioacchini, entr : Pascal Dupraz

Buts : Le Havre : Abdelli (45e) , Caen : Court (76e), Bammou (83e sp)