Duclair. Les pelouses du château du Taillis retournées par des sangliers

Avec l'automne, les sangliers sont très actifs en forêt et dans les champs. Cette année, le château du Taillis en Duclair en fait les frais. Les pelouses situées devant la bâtisse ont été retournées : "Ils sont passés deux fois la semaine dernière, à chaque fois vers 21 heures, on les voit sur nos caméras de surveillance", explique Nicolas Navarro, le propriétaire du domaine, à nos confrères du Courrier cauchois.

Remise en état des pelouses

Impossible de les arrêter. Nicolas Navarro a bien essayé de renforcer la clôture entre les pelouses et le parking, mais les animaux s'introduisent quand même sur les lieux. "Nous renforçons les clôtures, mais on ne peut pas faire beaucoup plus, cela nous coûterait bien trop cher de les faire électrifier", indique-t-il.

Les équipes du château du Taillis sont donc contraintes de remettre en état les pelouses après chaque passage des sangliers, en attendant, enfin, des jours meilleurs après une année 2020 déjà marquée par de nombreuses annulations d'événement dans le château à cause du coronavirus.