Sud-Manche. Choisissez une chanson "livrée" à domicile pendant le confinement !

"Pendant le confinement, nous organisons déjà des livraisons à domicile pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Mais on se disait que ça manquait de peps et de plaisir", explique Thomas Di Mambro, conseiller municipal à Saint-Pair-sur-Mer, à l'origine de l'opération. Il en a conclu que "ça vaudrait peut-être le coup de livrer des chansons en même temps que des produits essentiels". Ceux qui souhaitent "livrer" une chanson au domicile de leur proche doivent choisir un titre parmi ceux proposés par la chanteuse Hélène Dor, puis contacter l'office culturel, en convenant d'un créneau, le vendredi de 10 h 30 à 14 h 30. De Santiano d'Hugues Aufray à Waka waka de Shakira, il y en a pour tous les goûts. "L'idée, c'est de laisser un petit message en même temps", précise Thomas, qui se déplace chaque vendredi au volant d'un minibus. "Les gens chez qui nous arrivons ont la surprise parce qu'ils ne sont pas au courant ! On renvoie ensuite un petit film aux personnes qui nous ont demandé de livrer la chanson."

Le succès est au rendez-vous, puisqu'il ne reste plus aucun créneau pour ce vendredi 20 novembre. "Ça cartonne, les gens ont besoin d'un peu de souffle en ce moment."