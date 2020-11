Honfleur. Le premier défibrillateur connecté de France est fabriqué à Honfleur

"Clark", c'est le nom de ce petit boîtier blanc, made in France, d'1,3 kg. Il s'agit du premier défibrillateur connecté en France, conçu par la société Lifeaz et fabriqué chez Alliansys, une entreprise spécialisée dans l'électronique à Honfleur. Sa particularité : il a été imaginé pour les particuliers. "80 % des arrêts cardiaques ont lieu à domicile donc on voulait le rendre accessible" explique Johann Kalchmann, co-fondateur de Lifeaz. Cela fait cinq ans que les équipes de recherche et de développement travaillent pour mettre au point ce défibrillateur que l'on qualifierait "d'intelligent". Il est petit, léger et facile d'utilisation. "Un enfant de dix ans peut l'utiliser de manière intuitive. Une fois qu'il est allumé, il vous guide vocalement. C'est lui qui détecte si un choc doit être délivré ou non".

Clark est bilingue et donne les instructions soit en français soit en anglais. En plus, "les mises à jour du défibrillateur se font automatiquement" poursuit Johann Kalchmann. A l'achat, Clark coûte 990 €. À la location, c'est 30 € par mois sans engagement.