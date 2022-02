Vos questions, nos réponses. Est-ce que je peux me faire livrer du bois de chauffage ?

"Est-ce que je peux me faire livrer du bois ?" - Nathalie

"Vous pouvez vous faire livrer du bois, mais uniquement par un professionnel. Le Comité interprofessionnel du bois-énergie indique que les transports professionnels sont autorisés et pas seulement les activités dites stratégiques comme 'alimentaire, pharmacie et laboratoire'. Les livraisons de granulés, bois bûche, parquet et autres chez les particuliers sont parfaitement autorisées. Les entreprises de production de bois énergie peuvent continuer à travailler et le comité précise qu'il n'y a pas de difficulté d'approvisionnement."

Posez vos questions au 02 33 05 32 30 ou sur la page Facebook de la radio.