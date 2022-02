Le Havre. Un ancien entraîneur de foot accusé de viols sur mineurs

Un entraîneur bénévole de football âgé d'une soixantaine d'années a été mis en examen et placé en détention provisoire pour des faits de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs commis dans la région havraise. Il a été mis en examen et placé en détention mi-octobre, "pour des faits sur mineurs, avec la circonstance que les victimes étaient âgées de moins de 15 ans pour certaines", a indiqué le procureur de la République du Havre Bruno Dieudonné.

Certains faits remontent à 1985 et "les trois victimes sont des hommes âgés, à peu près, de 22 à 35 ans aujourd'hui". Le sexagénaire "ne conteste pas la matérialité des faits, mais il laisse entendre que les victimes étaient consentantes. Il y a trois plaintes, mais il y a des faits qui sont trop anciens pour être poursuivis", a souligné le magistrat.

"Le juge d'instruction va approfondir les investigations pour identifier d'autres jeunes qui auraient été sous l'autorité de cet entraîneur et qui pourraient avoir subi les mêmes choses. Il n'est pas impossible que l'on découvre d'autres victimes. Il avait mis un terme à ses activités bénévoles il y a quelques années, de son propre chef", a ajouté le procureur.

(avec AFP)