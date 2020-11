Harfleur. Refus de contrôle : un jeune homme maîtrisé par un chien et un Taser

Un contrôle musclé dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 novembre à Harfleur. Rue Gambetta, une patrouille de l'unité canine du Havre repère deux hommes sans masque, dont l'un urine contre la porte d'un immeuble. Contrôlés, l'un va obtempérer alors que le second va refuser de donner son identité. Il menace les fonctionnaires et les insulte. Les policiers ont utilisé leur chien muselé pour maîtriser l'individu et le menotter. Lors de son transport vers le commissariat, le jeune homme, ivre, tentait de donner des coups de pied aux agents, qui l'ont immobilisé à l'aide d'un Taser, au niveau de la cuisse. Connu des forces de l'ordre, il a reconnu les faits en garde à vue. Il est convoqué devant la justice au 29 juillet 2021.