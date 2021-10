Le Zénith de Rouen a concocté une saison prometteuse

Le Zénith propose cette nouvelle saison une rentrée musicale et solidaire avec le festival Soliseine, ainsi que des rencontres musicales, humoristiques, et des spectacles hauts en couleurs pour réchauffer son public, jusqu’au cœur de l’hiver.

- Soliseine "Festival des solidarités" (concert, festival). Gratuit pour les enfants de -12 ans avec obligation d’être accompagné par un adulte payant. Samedi 29 septembre, à 13h30.

- André Rieu (concert), samedi 20 octobre, à 20h.

- Laurent Gerra (one man show), mercredi 24 octobre, à 20h30.

- Halloween Rock Tribute Show (Concert hommage aux groups Santana, The Doors, AC / DC, et Deep Purple), mercredi 31 octobre, à 19h.

- Bharati "Il était une fois l’Inde" (spectacle musical), samedi 3 novembre, à 20h.

- Le Lac des Cygnes par le Moscou Theatre Ballet - De Pietr Tchaïkovsky (ballet), dimanche 11 novembre, à 15h30.

- Age Tendre et Têtes de Bois "Saison 7" (concert, avec entre autres Michel Delpech, Jeane Manson, Chico et les Gypsies, Richard Anthony…) samedi 17 novembre, à 14h30 et à 20h15.

- Brit Floyd "Revivez l’expérience Pink Floyd" (concert pour faire revivre les meilleurs morceaux des Pink Floyd), jeudi 29 novembre, à 20h.

- Celtic legends (danse et musique celtique), samedi 1er décembre, 20h30.

- Forever King of Pop (concert hommage à Mickael Jackson), jeudi 6 décembre, 20h30.

- Noël à Clown Circus (spectacle), samedi 15 décembre, 14h15 ; dimanche 16 décembre à 10h30 et à 17h30.

- Sur glace "Le Voyage imaginaire" (spectacle), ardi 18 décembre, à 20h ; mercredi 19 décembre à 14h et à 17h.