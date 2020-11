Cotentin. Le Parapluie de Cherbourg se met au drive

La manufacture du Parapluie de Cherbourg, dans la ville du même nom, n'a pas échappé à la fermeture de sa boutique, sur décision du gouvernement, pour endiguer la pandémie de Covid-19. Mais l'entreprise s'est vite adaptée et propose pour la première fois, depuis lundi 2 novembre, un système de réservation en ligne et de retrait en voiture (ou "drive"), alors que les mois de novembre et décembre, cruciaux pour la plupart des commerces, représentent 30 % de son chiffre d'affaires annuel.

"Les clients passent commande via les réseaux sociaux (Messenger), et on fixe ensemble un créneau horaire", explique Mike Réglain, qui travaille au sein du service commercial et marketing. Le retrait en voiture est possible toutes les dix minutes, du lundi au samedi, de 9 heures à 19 heures.

La confection à la main de ces parapluies haut de gamme se poursuit aussi. "On fabrique plus que les années précédentes", explique le directeur Charles Yvon, qui estime que 15 à 20 000 parapluies sortiront de l'usine d'ici la fin de l'année : "La durée de vie d'un produit se compte en plusieurs années, toujours dans le respect de l'environnement, il se transmet de génération en génération." Une quinzaine de coloris sont proposés à la vente.

