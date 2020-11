[Carte interactive] Normandie. Vente à emporter et livraisons : retrouvez tous les commerces concernés

Les Chambres de commerce et d'industrie de Normandie ont réactivé leur carte baptisée Géo'local, qui recense tous les commerces et producteurs qui font de la vente à emporter et de la livraison lors de ce second confinement. Ce service avait été expérimenté lors du premier confinement.