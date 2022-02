Élections américaines. Pour cet ancien Black Panther, "si Trump est réélu, c'est une catastrophe mondiale"

C'est dans le quartier populaire de la Grâce de Dieu à Caen que Melvin Mc Nair suit les élections américaines, à travers la chaîne américaine CNN ou la BBC. Scotché à son écran de télévision dans son salon, cet ancien militant des Black Panthers ne veut surtout pas revivre ce qu'il a vécu en 2016.

"Depuis que Trump est élu, on est redevenu noirs"

Donald Trump avait été élu président des USA en déjouant tous les pronostics. "J'étais très surpris et déçu que quelqu'un d'aussi vulgaire, violent puisse siéger à la Maison Blanche", se souvient Melvin Mc Nair. Cela fait plus de trente ans qu'il vit en France. Il n'a jamais pu remettre les pieds sur le sol américain depuis son départ. Il a participé à un détournement d'avion en 1972, chose que ne lui a jamais pardonnée son pays natal.

"Je n'ai pas voté car je suis toujours recherché là-bas. En principe, ils devaient me rejuger, mais ça serait illégal car je suis déjà jugé en France, explique l'enfant né en Caroline du Nord. Je peux aller partout dans le monde, sauf en Amérique. Je ne voulais pas créer d'ambiguïté."

Ses enfants, en revanche, ont voté par correspondance. Ils ont sans aucun doute voté pour Biden. "On accompagne ceux qui sont pour les droits de l'Homme, qui s'engagent contre les violences policières…", rétorque celui qui a aussi soutenu le mouvement Black Lives Matter qui a déferlé ces derniers mois partout en France et en Europe. "Depuis que Trump est élu, on est redevenus noirs."

"Au lieu de réunir les Américains, Trump fait tout pour les diviser"

À plus de 7 600 km à vol d'oiseau de la Maison Blanche, Melvin Mc Nair n'espère qu'une chose : que Trump ne soit pas réélu président des États-Unis. "Ce serait une catastrophe mondiale ! Tout tourne autour de sa personne et de son ego, c'est malheureux pour la démocratie américaine. Au lieu de soutenir ses alliés, il soutient les dictateurs. Au lieu de réunir les Américains, Trump fait tout pour les diviser", avance-t-il entre prudence, espoir et blessure qu'il peine à cacher derrière son accent. "La majorité des Américains en ont marre de Donald Trump et veulent un changement. Ils voient que Trump n'est pas crédible, mais il faut faire attention aux sondages."

Sidéré par "les fake news, la mauvaise gestion de la crise de la Covid-19 et le jeu d'acteur" de Trump, Melvin Mc Nair n'a plus qu'à croiser les doigts en attendant la décision finale.