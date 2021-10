Règlements de compte à la carabine

Il y a quelques semaines, Denis, le fils, a vu son cousin se faire frapper et voler son vélo. Il en a averti la police mais depuis, l’auteur du vol ne cesse de le harceler. “Je vais t’envoyer quelqu’un pour te casser la figure”, lui répète-il au gré de ses allées et venues dans le quartier. Il menace de porter atteinte aux femmes de la famille.

Plus tard, Denis est témoin d’une transaction de stupéfiants entre un tiers et son détracteur. Cette fois-ci, il ne les dénonce pas mais son image de "balance" lui colle à la peau. Le 16 août, à 21h, l’homme vient cogner à la porte des B. La famille est à nouveau insultée.

Alcool mauvais

William, le père, est ivre. Il va dans sa chambre récupérer une carabine puis se rue dehors. Denis, inquiet, prend la deuxième carabine et lui emboîte le pas. Père et fils ont-ils perdu leur self-contrôle ? L’un et l’autre tirent une fois en l’air. Puis, William B. tire un deuxième coup en direction de l’homme. Ce dernier s’enfuit. Mais soudain, un cri leur parvient d’un homme resté sur le balcon. Et pour cause : il vient d’être touché à la tête et au corps par 13 impacts de plomb. Est-ce les balles du père ou celle du fils ? Nul ne le sait ! Une chose est sûre, si l’homme n’est pas grièvement blessé ,il a eu "la peur de sa vie" !

Le surlendemain, William et Denis, interpellés, ont reconnu les faits. Le 20 août, ils ont été présentés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Rouen. Tous deux ont relaté le climat de terreur dans lequel ils vivaient. Le fils a indiqué "avoir tiré parce qu’il avait reçu un caillou à l’épaule". L’homme du balcon a nié l’avoir lancé. William et Denis B. ont été respectivement condamnés à 18 mois dont 9 mois avec sursis, assortis d’une mise à l’épreuve de deux ans, et un an de prison dont 6 mois avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve de deux ans.