Rouen : le futur quartier Luciline sera chauffé à l'aquathermie

Le choix a été validé lors du dernier conseil municipal de Rouen : le futur quartier Luciline se chauffera par aquathermie, un système de chauffage qui fonctionne grâce à la chaleur des nappes souterraines. L’exploitant, Cofely GDF Suez, utilisera la nappe d’eau présente sous le quartier pour fournir l’énergie nécessaire à l’alimentation de pompes à chaleur.

Pourquoi l’aquathermie ? Yvon Robert, le maire de Rouen, voulait privilégier l’énergie propre et réaliser une économie moyenne de 15,6% par rapport au chauffage collectif au gaz, ou de 22,2% par rapport à un chauffage individuel au gaz.

Certains élus n’étaient pas enthousiastes, d’autant plus que le réseau de chauffage sera géré par une délégation de service public et ne sera assuré par aquathermie qu’à hauteur de 60%. Pour le reste, il faudra compter sur une fourniture classique gaz et électricité. "Déléguer la gestion du chauffage permet à la Ville de ne pas verser un centime dans les 5 millions d’investissements", leur a répondu Yvon Robert.

Les travaux devraient débuter en janvier prochain. Le système devra être en mesure d’assurer l’alimentation des premiers immeubles livrés fin 2013.