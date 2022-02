Orne. Commerces "non essentiels" : des arrêtés illégaux selon la préfecture

La fermeture des petits commerces fait polémique. De nombreux maires ont pris des arrêtés pour que les commerces dits "non-essentiels" puissent ouvrir, notamment dans l'Orne. Dans un communiqué, la préfecture de l'Orne indique que "ces arrêtés sont manifestement illégaux, le maire n'étant pas compétent pour assouplir les mesures prévues par le décret du gouvernement". Il est précisé que "la préfète de l'Orne a demandé aux maires concernés de retirer leurs arrêtés et les a prévenus qu'à défaut, elle saisira le tribunal administratif de Caen pour en obtenir la suspension et l'annulation", dès ce mardi 3 novembre. "Sans attendre, les forces de l'ordre inviteront les commerçants à procéder aux fermetures nécessaires. En cas de refus, des contraventions seront dressées." La préfète de L'Orne Françoise Tahéri précise que "des mesures ont été annoncées pour garantir l'égalité de traitement entre commerces vendant des produits de même nature", comme l'interdiction de vendre des produits considérés "non essentiels" dans les grandes surfaces.