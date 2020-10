Cotentin. Il entretient et restaure les tombes pour ceux qui en ont besoin

Le dimanche 1er novembre, c'est la Toussaint. L'occasion de se recueillir sur la tombe de ses proches et d'acheter un beau bouquet de chrysanthèmes. Mais qu'en est-il le reste de l'année ? À la mort de sa mère, en 2016, Christophe Duval, basé à Urville-Nacqueville s'est rendu compte que certaines tombes étaient en très mauvais état. Il a donc décidé de développer une deuxième activité et de lancer son entreprise d'entretien de tombes et de restauration de plaques et d'ornements, Renova'Tomb, en mars 2017. Il intervient jusqu'à Coutances et propose ses services à moindre coût. "En trois ans, j'ai une trentaine de clients réguliers. Ils m'appellent parce qu'ils sont âgés et qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Bien souvent, c'est pour la Toussaint", pour la date anniversaire de naissance ou de mort du défunt. "Il y en a qui n'ont pas le courage, c'est clair. Il y a l'éloignement aussi", explique Christophe Duval, pour qui la mort, qui le fascine, fait partie intégrante de la vie.