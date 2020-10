Manche. Mgr Le Boulc'h réagit après l'attentat de Nice

Monseigneur Le Boulc'h, évêque de la Manche, a réagi à l'attentat qui a eu lieu ce jeudi 29 octobre à Nice (Alpes-Maritimes).

"L'attentat qui a eu lieu ce matin à Nice nous plonge dans l'horreur. Nous éprouvons douleur et compassion pour les trois personnes qui se trouvaient dans la Basilique Notre-Dame. Un terrorisme aveugle cherche à opposer les religions, à détruire la racine judéo-chrétienne de notre culture, et saper les fondements de notre société laïque et démocratique. L'étincelle veut provoquer un incendie incontrôlable, alimenté par des actes de vengeance et d'exclusion.

Il est urgent que, soutenus par tous, nous luttions contre cette menace insupportable. Cela passe aussi par soigner le mal à ses racines, en éduquant à la fraternité, en ouvrant au sens de la vie. Dans ce combat, les religions médiatrices de paix, et particulièrement le christianisme, ont toutes leurs places.

Dans les larmes, les catholiques portent toutes les victimes de cette violence et leurs proches, les assaillants et ceux qu'ils séduisent, notre nation tout entière, dans leurs prières fraternelles. Que l'appel à la justice et à la paix résonne dans tous les cœurs à quelques jours de la fête de Toussaint."