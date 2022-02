Musique. Bigflo & Oli disent Au revoir à leurs fans avant une longue pause

Les frères toulousains ont décidé de se reposer après trois années non-stop entre les sorties de leurs deux derniers albums et une tournée mondiale. Pour annoncer leur décision, le duo n'a pas fait les choses à moitié : un documentaire sur Netflix les suit sur les routes de France à l'occasion de leur tournée et se termine sur une chanson assez claire… Au revoir. Bigflo & Oli estiment qu'il est temps de s'éclipser pendant un an minimum, pour mieux préparer leur quatrième album.

Découvrez ci-dessous le clip qui annonce leur pause :