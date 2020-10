En questions. "Le reconfinement serait presque inévitable", selon le médecin Jacques Battistoni

Jacques Battistoni est directeur du syndicat de médecins généralistes MG France.

Quelle est la situation dans le Calvados ?

Le Calvados est l'un des nombreux départements placés en zone de surveillance renforcée, cela veut dire que les capacités hospitalières de prise en charge des malades commencent à être très sollicitées. Il est donc primordial que le virus circule moins pour éviter que les hôpitaux ne soient débordés.

Le reconfinement est-il inévitable ?

Il faut différencier le confinement du mois de mars avec celui qui pourrait se mettre en place d'ici quelques jours. Il faut mettre des moyens supplémentaires pour freiner la circulation du virus. Ça sera probablement un confinement moins sévère, il faut que les gens puissent continuer à travailler. Néanmoins, si des mesures ne sont pas prises prochainement, les capacités hospitalières vont être débordées. D'ici quinze jours, il ne sera plus possible de faire rentrer de nouveaux patients en réanimation dans la majorité des villes. Désormais, toutes les régions sont touchées.

Pourquoi le virus continue-t-il de se propager ?

Il y a plusieurs choses dans la stratégie de lutte : les mesures barrières, le port du masque, les tests et le traçage pour rompre les chaînes de contamination. Il n'y a pas eu de stratégie claire dans la politique de test. On a un peu testé qui en avait envie et pas forcément les bonnes personnes. Je pense que beaucoup de personnes porteuses du virus échappent au test. Et puis, le traçage de la contamination des personnes testées positives n'a certainement pas été parfait pour éviter la situation dans laquelle on est aujourd'hui.