Saint-Lô. Le Mémorial accentue sa capacité d'accueil des patients Covid

L'hôpital de Saint-Lô se prépare à l'afflux de patients Covid dans ses services. Dans la Manche, le nombre de patients hospitalisés a triplé en l'espace de 15 jours (du 15 au 27 octobre) et la tension est de plus en plus palpable au sein des urgences. Si le plan blanc n'a pas encore été déclenché, comme à Cherbourg, la direction de l'établissement a décidé, lundi 26 octobre, de doubler le nombre de lits disponibles au sein de son unité Covid, en armant six lits supplémentaires.