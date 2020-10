Société. Encore un passage à l'heure d'hiver cette année

Le rituel existe depuis 1973. Chaque année, on passe alternativement à l'heure d'été, puis à l'heure d'hiver.

"On arrête son horloge et on la redémarre une heure après, ou alors on recule les aiguilles d'une heure, mais parfois ça pose un problème mécanique", explique Jean-François Lefèvre, pendulier à Argentan. Et pas de problème de mise à l'heure pour toutes les horloges sur les bâtiments d'Alençon : tous les cadrans et les horloges des bâtiments de la ville et de la Communauté urbaine sont gérés par des automates qui changent l'heure sans aucune intervention humaine, que ce soit sur les églises, l'hôtel de ville, ou même la gare des bus.

Ce changement d'heure, jugé indispensable lors de son invention en pleine crise pétrolière, va sans doute encore perdurer quelque temps. Un accord aurait dû être trouvé pour avril 2020, mais en plein confinement, les différents pays ne se sont pas mis d'accord sur les modalités de cette suppression. Et vous, vous pourrez dormir une heure supplémentaire, cette nuit-là !