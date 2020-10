Caen. Un décor s'effondre pendant une représentation au théâtre : quatre blessés

Au cours d'une représentation au théâtre municipal de Caen jeudi 22 octobre, aux alentours de 21 h 30, un décor sur roulettes en construction métallique, de 3 mètres de hauteur et d'1,20 mètre de largeur, s'est écroulé sur une trentaine de musiciens situés en contrebas de la scène. Quatre acrobates et un chanteur évoluaient sur la structure. L'incident a causé quatre blessés : un chanteur, un acrobate et deux musiciens. Un homme de 37 ans a été transporté au CHU de Caen et un homme de 30 ans à la clinique Saint-Martin. Les deux autres blessés ont refusé d'être transportés. 400 spectateurs et 90 personnes, au titre des personnels comprenant la troupe, les musiciens et techniciens, étaient présents à la représentation.