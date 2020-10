Hérouville-Saint-Clair. Un prêche à la mosquée en hommage à Samuel Paty 

"La liberté d'expression est un point fondamental des valeurs de nos pays et de l'islam", raconte Saïd Khaldi, imam et recteur de la mosquée d'Hérouville-Saint-Clair depuis près de vingt ans. Vendredi 23 octobre, il fera son prêche en hommage à Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie assassiné vendredi 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). "On doit dénoncer ce drame et surtout défendre la liberté d'expression. C'est la valeur la plus importante de la France", poursuit le religieux. Dans son prêche, Saïd Khaldi dénoncera aussi le terrorisme islamiste. "En tant qu'imam, je remarque que généralement les terroristes ne fréquentent pas les mosquées et n'écoutent pas nos prêches. Leur acte provient de leur ignorance", conclut-il.