Football (Ligue 2). Jauge réduite : autorisé à d'Ornano, le Malherbe Normandy Kop renonce en partie

Le bonheur des uns fera le malheur des autres… ou pas ! Afin de respecter la jauge des 1 000 spectateurs dans les stades depuis le passage en zone d'alerte renforcée, le Stade Malherbe Caen a décidé d'autoriser la venue uniquement des partenaires et les membres abonnés du Malherbe Normandy Kop pour ses prochains matchs.

Pas de huis clos, mais…

Cette décision, si les partenaires ne l'ont pas commentée, les supporters du Malherbe Normandy Kop n'ont pas traîné pour communiquer dessus. "Nous avions décidé d'être présents quand la jauge était de 5 000 personnes, étant donné qu'elle donnait la possibilité à l'ensemble des abonnés d'être présents. Malheureusement, la nouvelle jauge de 1 000 personnes ne le permet plus", a écrit le kop normand avant de conclure par une décision : "Nous, Malherbe Normandy Kop, ne pensons pas que nous valons mieux que n'importe quel autre abonné. C'est pour cette raison que nous avons décidé de ne pas être présents et de ne pas animer d'Ornano tant que les conditions ne permettront pas à chaque abonné d'accéder au stade."

Le stade d'Ornano sonnera creux, mais le club a confirmé mercredi 21 octobre que "les supporters détenteurs de la carte de membre du MNK seront seuls bénéficiaires de l'entrée et pourront bien être présents en tribune". Sans animation. Plus de 4 000 personnes sont abonnées cette saison, le club communiquera plus tard sur les modalités de remboursement de leurs abonnements.

