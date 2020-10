[Podcast] Club Malherbe. Comment rebondir au SM Caen après la correction ?

Il y avait de quoi dire dans ce numéro de Club Malherbe du mardi 20 octobre. D'abord, revenir sur la correction reçue à Niort (3-0), les enseignements à en tirer - ou pas - avant de recevoir Guingamp, samedi 24 octobre à 15 heures. Plus largement, est-ce que Caen peut se glisser dans les prétendants à la montée ou non ? La réponse avec nos consultants, qui sont également revenus sur la Coupe de France, avec leurs tops et flops, et sur leur tirage préféré en vue du prochain tour.

Autour de Sylvain Letouzé, retrouvez Adrien Casanova (Le Courrier Cauchois), Mathieu Billeaud (Foot Normand) et Julien Mahieu (So Foot)