Rouen. Petits plaisirs et grands frissons : la Métropole fête Halloween !

Toute l'équipe des animateurs s'est mobilisée pour concevoir un programme original, divertissant et culturel, pour Halloween. Laurence Renou, vice-présidente en charge de la culture à la Métropole lève le voile sur ce qui attend les petits curieux.

Quelles animations sont au programme ?

Nous avons défini un programme très varié, pour que l'offre soit la plus complète possible. Il y aura comme toujours des ateliers créatifs en lien avec le thème : les enfants seront invités à concevoir un pot en forme de monstre, des masques de fantômes ou encore des origamis dragons. Ils pourront aussi écouter des histoires de dragons et des contes de sorcières, ou participer à des jeux d'observation et de découverte à l'aître, à un atelier de cuisine au Panorama ou encore à une visite décalée au départ de l'Historial.

Quels seront les thèmes abordés ?

On retrouve bien sûr les fondamentaux du genre. Jack O Lantern sera la vraie star de l'événement. Ce bonhomme citrouille inspire à notre conteuse l'histoire de la sorcière Troudenouillette, présentée au Panorama XXL, mais Jack O Lantern passe aussi à la casserole avec le cuisinier de l'association Faites le vous-même qui nous explique une recette à base de citrouille ! On parlera aussi d'êtres fantastiques comme les revenants, à l'Aître Saint-Maclou, et les dragons, auxquels sera consacré l'atelier Origami à l'Historial. Ces trois journées d'animations s'inspirent évidemment de toutes ces histoires fantastiques un peu effrayantes dont les enfants raffolent.

À qui s'adressent ces rendez-vous ?

Le but est de passer un bon moment, amusant et récréatif, en famille, sans pour autant négliger l'aspect éducatif des animations. Au Panorama XXL, les enfants sont invités à passer tout l'après-midi sur place et à participer successivement à chacun des ateliers. À l'Historial, les enfants sont orientés en fonction de leur âge vers tel ou tel atelier, accessibles dès 6 ou 8 ans. À l'Aître, toutes les animations sont accessibles dès 7 ans.

Quels sont les partenaires que vous avez sollicités pour l'occasion ?

Nous mettons toujours un point d'honneur à collaborer avec des partenaires de la Métropole rouennaise pour encourager les initiatives locales. Cette fois, nous avons sollicité la Cie des Frères Georges pour une création sur mesure. Nous connaissons la qualité de leur travail et leurs messages de tolérance et d'ouverture et nous aimons particulièrement leur don pour le burlesque. La troupe entraîne dans sa suite les jeunes participants pour une visite décalée du quartier de l'Historial. Nous sommes heureux aussi de retrouver l'association culinaire FLVM, qui prône le bien manger pour un atelier de cuisine.

Pratique: Dimanche 25 octobre à partir de 14 heures au Panorama XXL, mercredi 28 octobre à partir de 10 heures à l'Historial et samedi 31 octobre à partir de 14 heures à l'aître Saint-Maclou à Rouen. Gratuit sur réservation. metropole-rouen-normandie.fr