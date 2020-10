Rouen. L'université labellisée pour le développement durable

Le label DD&RS (Développement durable et responsabilité sociétale), délivré pour quatre ans, récompense les établissements d'enseignement supérieur qui s'investissent dans ces deux domaines.

Un nouveau projet

L'université de Rouen Normandie a fêté l'obtention de ce label, jeudi 15 octobre, sur le site du campus Pasteur. Cette cérémonie a été l'occasion de faire le bilan des actions menées depuis plus de dix ans par les étudiants et les équipes pédagogiques, mais aussi de présenter un nouveau projet.

Joël Alexandre, président de l'université Rouen Normandie, indique ne pas vouloir se reposer sur ses lauriers. - Guillaume Lemoine

Baptisé "T.URN : l'université en transitions", il va permettre à l'université d'accentuer ses efforts dans cinq domaines : gouvernance et stratégie, recherche et formation, gestion de l'environnement, politique sociale et ancrage territorial.

La soirée s'est achevée par une conférence du climatologue Jean Jouzel. - Guillaume Lemoine