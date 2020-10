Football (Normandie). Présidence de la Ligue : la deuxième liste jette l'éponge

La liste "Par les clubs, pour les clubs" conduite par Thibault Deslandes, candidate aux prochaines élections à la Ligue de football de Normandie "ne pourra pas défendre ses chances face à celle du président sortant" a-t-on appris ce vendredi 16 octobre. Elle avait été retoquée mardi 13 octobre par la commission de contrôle des opérations électorales et déclarée "irrecevable" en vue de l'élection du vendredi 6 novembre prochain, face à l'actuel président Pierre Leresteux. En cause ? Un des colistiers qui n'aurait pas été licencié la saison dernière, ce qui avait été contesté par la liste, qui s'est finalement résolue à abandonner la formation d'un éventuel recours au Comité National Olympique et Sportif (CNOSF). "Les chances d'aboutir à une conciliation positive sont minces et la décision finale en reviendrait de toute manière, au bureau directeur de la Ligue de football de Normandie." Une seule candidature sera donc présentée. "Vous permettre de voter pour un projet différent de celui de la liste sortante - le nôtre en l'occurrence - était notre objectif" regrette la liste.