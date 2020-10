Football (Normandie). Une des deux listes en course pour les élections retoquée par la Ligue

Mardi 13 octobre, la liste "Par les clubs, pour les clubs", conduite par Thibault Deslandes, a annoncé qu'elle venait d'être recalée par la commission de contrôle des opérations électorales. Un des colistiers n'aurait pas été licencié la saison dernière. Par communiqué, la liste conteste cet état de fait, en expliquant que le colistier concerné était bien licencié l'an passé, mais sous le régime de licencié indépendant. Un appel devrait être interjeté auprès du Comité national olympique et sportif, Thibault Deslandes et sa liste souhaitant "prouver que la liste est bien constituée dans les règles et pouvoir défendre ses chances" face à la liste du président sortant, Pierre Leresteux, dont la liste a en revanche, elle, été validée.