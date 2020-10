Rouen. Renaturation : la Ville souhaite passer à 30 % d'espaces verts

C'était au cœur de la campagne de la liste écologiste et de la liste du maire Nicolas Mayer-Rossignol, qui ont fusionné au second tour des municipales à Rouen : la renaturation de la ville. L'objectif est désormais chiffré. Faire passer de 15 à 30 % les surfaces végétalisées de Rouen. Au programme, des potagers urbains, des "débitumations" de cours d'école, des zones d'ombrages et de nouveaux espaces verts, pour lutter notamment contre les îlots de chaleur. Au point de défaire ce qui a été fait dans le cadre des travaux Cœur de Métropole ? "Plutôt de corriger", indiquent les élus, en évoquant notamment l'allée Eugène-Delacroix, qui devrait accueillir une canopée pour plus de fraîcheur.

Impossible en effet à cet endroit de planter de grands arbres à cause des parkings en sous-sol. C'est aussi le cas pour la place de l'hôtel de ville ou la place de la Haute Vieille Tour, à côté de la Halle aux toiles. La partie en surface du parking devrait être supprimée pour être végétalisée. "Cela nous permettrait d'en finir, avec un îlot de chaleur", précise Jean-Michel Bérégovoy, l'adjoint au maire en charge de la transition écologique. "On a battu des records de chaleur à Rouen cet été avec 41,7 °C au Jardin des plantes. Si on ne fait rien, ce sont les habitants qui vont mourir dans des coups de chaleur importants dans les agglomérations dans les 10 ou 15 ans qui viennent."

Le pont Boieldieu comme un symbole

C'était inscrit dans le programme de Jean-Michel Bérégovoy, désormais adjoint au maire : végétaliser le pont Boieldieu. "On aimerait que ce pont soit un emblème de la nature retrouvée." Un projet que les élus souhaitent aussi compatible avec un autre objectif majeur : la candidature de Rouen comme capitale européenne de la culture, dont il pourrait être le porte-étendard.

Le projet n'est pas encore à cette heure arrêté, car les élus souhaitent y associer les citoyens dans le cadre d'un atelier urbain. Mais tous sont d'accord sur l'idée d'en faire un symbole. "Bien sûr, l'objectif, c'est que les véhicules à moteur n'y passent plus", indique l'écologiste, en assurant que rien ne sera imposé sans concertation.

Les premières délibérations municipales sur le plan de renaturation doivent être prises d'ici la fin de l'année, pour fixer les objectifs et les premiers budgets qui feront l'objet d'un plan pluriannuel d'investissement.