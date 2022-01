[Vidéo] Alençon. Inédit : un mapping immersif géant à 360° dans la Halle au Blé

C'est une idée novatrice, originale, à Alençon. C'est aussi une première en Normandie : en février prochain, la société alençonnaise Culture Kraft proposera un spectacle de mapping de 45 minutes, qui sera présenté lors d'une vingtaine de représentations, dans la Halle aux Blé, monument emblématique de la ville. Monument circulaire : vous serez assis au centre de la Halle et entouré d'images géantes à 360°, sur les 100 mètres de mur d'enceinte, sur le thème des Légendes de Normandie, entre fées, chevaliers et princesses ! "On avait envie de faire quelque chose de grand dans ce bâtiment qui était dans notre ligne de mire depuis longtemps", explique Sylvain Legros, le réalisateur du spectacle, qui précise "c'est un spectacle grand public, accessible, pas historique".

Ecoutez ici Sylvain Legros: Impossible de lire le son.

Les locations des places sont ouvertes, représentations du 29 janvier au 28 février, chaque vendredi et samedi à 19 heures et à 20 h 30. Un livre avec le texte des histoires normandes sera publié à cette occasion.