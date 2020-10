Crise sanitaire. Nouvelles restrictions sur les sports dans le Calvados

Le département du Calvados change de régime dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid. Comme tous les autres axes de la vie, le sport est évidemment impacté par ces nouvelles mesures. Ainsi, "la limitation à 1 000 du nombre de personnes présentes instantanément lors des événements organisés sur la voie publique, dans des lieux ouverts au public et dans certains établissements recevant du public" concerne au premier chef le football et le stade Michel-d'Ornano, dont la capacité alors établie à 5 000 personnes fond à 1 000. Autre point majeur, "la fermeture des vestiaires collectifs et des douches collectives dans les gymnases, piscines, salles de fitness, stades, hippodromes", a été confirmée.

À l'exception des sportifs professionnels et de haut niveau. Reste désormais à savoir ce que le terme "haut niveau" recèle selon chaque sport. Ces mesures sont effectives à partir du samedi 17 octobre, 12 heures.