Seine-Maritime. 800 lots aux enchères après la fermeture du magasin Alinéa

La vente aux enchères devrait attirer un très large public. Samedi 17 octobre, Delphine Bisman, commissaire-priseur à Rouen, s'attend à une journée marathon : "C'est l'événement de la rentrée en termes de vente aux enchères", explique-t-elle à nos confrères du Courrier cauchois. Il s'agit de liquider l'intégralité du contenu du magasin de décoration et d'ameublement Alinéa à Barentin, qui a fermé définitivement ses portes en septembre dernier.

Une vente aux enchères "colossale"

Près de 800 lots seront proposés lors de cette vente aux enchères, allant des canapés aux objets de décoration, jusqu'aux caisses ou aux portiques du magasin. "Absolument tout le magasin est en vente, indique Delphine Bisman. C'est une vente aux enchères colossale."

Plus de 600 lots sont réservés aux particuliers et plus de 200 iront à destination des professionnels. Le tout avec des prix très attractifs.

Si la salle des ventes de Rouen affiche déjà complet, il est aussi possible d'y participer sur le site internet mis en place, à partir de 9 h 30 samedi 17 octobre.