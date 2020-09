Barentin. Le magasin Alinéa a fermé ses portes pour de bon

"Il y avait beaucoup d'émotion quand on a fermé le magasin pour la dernière fois, samedi soir." Le lundi 14 septembre, le magasin Alinéa de Barentin est donc resté fermé pendant que, dans le même temps, le tribunal de commerce de Marseille confirmait la reprise d'une partie du groupe par leur propriétaire actuel.

Au total, ce sont seulement neuf magasins sur 26 et un peu moins des 1 800 salariés en France qui sont concernés par cette offre de reprise de la famille Mulliez

Une soixantaine de salariés touchés

"Nous, on savait déjà que le magasin ne serait pas repris", poursuit Cindy Jeanne, déléguée du personnel et employée de l'enseigne de décoration et d'ameublement pendant près de 9 ans. Sur les 60 employés de Barentin, une grande partie se retrouve sur la touche, même si certains ont été recasés dans le groupe. "Les autres, on doit venir au magasin jusqu'à mardi, même si on est fermé au public, et à partir de mercredi, on sera en disponibilité, à la maison, le temps de la procédure", poursuit-elle.

Pour autant, le personnel est satisfait d'avoir lutté pour repartir avec plus d'indemnité que le minimum légal. "C'est pas à la hauteur de nos attentes, il y a eu un geste de fait, mais c'est mieux que ce qu'on avait au départ, c'est-à-dire rien", conclut-elle.

Pour le moment, les murs du magasin de Barentin "appartiennent toujours à la famille Mulliez" et les salariés ignorent si une autre enseigne pourrait venir s'y installer dans un futur proche.