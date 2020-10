Orne. Réforme des services fiscaux : le personnel soutenu par des élus

L'intersyndicale des finances publiques de l'Orne a organisé de nombreux mouvements de protestation depuis deux ans, contre la réforme en cours qui aboutirait à la fermeture de nombreux services : trésoreries, services aux entreprises et aux particuliers, à Alençon, Flers, Argentan, Mortagne et Domfront.

Mais l'échéance finale de ce projet, prévue début 2021, approche et le temps presse : le président du Conseil départemental de l'Orne, le maire d'Alençon, ou encore celui d'Argentan viennent de réaffirmer leur opposition à cette réforme, "qui supprimerait toute présence de proximité avec les usagers", explique l'intersyndicale qui poursuit ses rencontres, maire après maire, dont beaucoup ont été élus en juin dernier et découvrent ce dossier, dans tout le département. "Quand on les rencontre, ils nous expliquent que les services fiscaux leur racontent que les salariés sont d'accord avec cette réforme, mais c'est faux !", expliquent les représentants du personnel. "La Direction départementale des finances publiques veut passer en force !"