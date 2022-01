Métropole de Rouen. "Ce couvre-feu va dans le bon sens face à l'accélération de la contamination par la Covid"

Bruno Burel est médecin à Rouen et président du syndicat des médecins libéraux de Seine-Maritime.

Il réagit à l'annonce du chef de l'État, Emmanuel Macron, de mettre en place un couvre-feu à compter du samedi 17 octobre dans la Métropole de Rouen pour au moins quatre semaines, voire plus, afin de limiter la circulation de la Covid-19.

Pourquoi cette mesure est-elle nécessaire face à la Covid-19 ?

Ça va dans le bon sens, face à l'accélération de la contamination par la Covid sur la Métropole qui était tellement rapide en une semaine, en arrivant à plus de 220 cas pour 100 000 habitants. Cette accélération était au départ, pendant l'été, très progressive, mais là, il faut bien trouver une solution pour continuer à vivre normalement, à travailler, faire en sorte que les soins aient lieu et, dans le même temps, faire en sorte que l'épidémie soit fortement ralentie. Cette annonce est plutôt cohérente, en y ajoutant le respect des gestes barrières et le port du masque.

Comment cette mesure peut-elle soulager le système de santé ?

Demain, si vous vous cassez la jambe et que ça nécessite une opération, mais que le CHU est complètement débordé, ce n'est plus possible. Nous ne pouvons pas reproduire le confinement et ce qu'il s'est passé au début de l'année avec de nombreux problèmes de santé reportés à plus tard et que l'on voit aujourd'hui s'aggraver. Il faut pouvoir gérer la Covid et tout le reste.

En tant que médecin, que demandez-vous aux citoyens ?

Il faut comprendre que l'on ne doit plus se retrouver à plus de six personnes, porter le masque quand on est ensemble et rester sur le même groupe de personnes pour éviter les interactions de contamination. Il faut bannir les embrassades, même un grand-parent avec ses petits-enfants. Ce sont des mesures de bon sens pour continuer à vivre tout en continuant à soigner en maîtrisant l'évolution de la maladie.