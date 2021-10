L'exposition "Tous aux jeux" sportifs est prolongée

Le sport se pratique, se regarde et s'expose. Evénements incontournables depuis des siècles, les jeux ont traversé les siècles et les civilisations. C'est ce que montre l'exposition "Tous au jeux! Le sport dans l'Antiquité", organisée au Musée des Antiquités de Rouen. Plus de 150 oeuvres sont exposées retraçant la vision que la société avait du sport dans la Grèce antique, à Rome et dans l'Empire.

Pratique. L'exposition qui devait se finir au 30 septembre, a été prolongée jusqu'au 31 octobre. Visites commentées les dimanches 9, 30 septembre et 21 octobre, à 15h30.