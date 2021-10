Table coup de coeur : Le Paradis du fruit à Rouen

Le Paradis du fruit ? Un restaurant qui ravira les amoureux des fruits et des salades en tous genres. Situé aux Docks 76, l’établissement dispose d’une vaste terrasse où il fait bon déguster ses plats frais, à l’ombre d’un parasol.

Salades originales

L’originalité et la diversité sont ici les maîtres mots. Les salades proposées, aux noms enchanteurs comme banquise sauvage ou Eden eden prestige, sont loin d’être banales. Il est également possible de composer son assiette. Faisant confiance à la carte, je me laisse séduire par la "Nouvelle Mer Rouge".

Sur un lit de salade mixte fait de roquette, papaye verte, soja, fenouil, carotte et tomate est déposé un tacos rempli d’un mélange de deux saumons, d’oignons et d’avocat. Quelques crevettes tempura accompagnent le tout. C’est un délice. Ma voisine avait choisi l’Eden Eden Prestige mariant blinis, taramas et saumons, entre autre. Une réussite également.

En dessert, nous nous décidons pour un cornet d’amour surprise. Dans un cornet à glace nappé de nutella, des bananes et des fraises en morceaux ont été disposés, accompagné d’une boule de glace et d’un nuage de chantilly.

Rien de tel qu’un passage au Paradis du Fruit pour bouleverser ses papilles. Comptez environ 20€ pour un plat et un dessert. Une formule serait la bienvenue.

Pratique. 76 boulevard Ferdinand de Lesseps, Rouen. Tél. 02.35.15.93.88.