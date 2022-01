Sud-Manche. Un homme de 32 ans interpellé lors d'une vaste opération antipédophile

Une vaste opération antipédophile a été menée cette semaine sur l'ensemble de la France. Une soixantaine de personnes ont été interpellées, soupçonnées de télécharger et de consulter des images et vidéos pédopornographiques, dont un suspect dans le sud-Manche. Cet homme âgé de 32 ans a été interpellé mardi 6 octobre à son domicile, par le SRPJ (Service régional de police judiciaire) de Rouen. Une perquisition menée dans le cadre de sa garde à vue a permis de saisir du matériel informatique qui hébergeait des dizaines de milliers de fichiers et images pédopornographiques. Les investigations se poursuivent, selon le procureur de la Républiques de Coutances. Cette opération touche une trentaine de départements en France.