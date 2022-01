L'Aigle. Après l'incendie de la Tour Paradis, les secours ont été honorés

Un important incendie avait frappé la Tour Paradis à L'Aigle le 12 mai dernier. Une cérémonie a été organisée jeudi 8 octobre à 18 h 30, place de Verdun à L'Aigle, en présence du président du Conseil départemental et président du SDIS61 Christophe de Balorre et de la préfète de l'Orne Françoise Tahéri. Médailles et lettres de félicitations pour acte de courage et de dévouement ont été remises aux personnes qui se sont distinguées lors de ce violent feu, au cinquième étage de l'immeuble.