Seine-Maritime. Le député Sébastien Jumel à l'isolement, testé positif à la Covid-19

Le Dieppois Sébastien Jumel ne pensait pas à la Covid-19 en évoquant ses symptômes, "qui [m']ont d'abord fait penser à un gros rhume ou une crève comme on dit". Pourtant, le député communiste de Seine-Maritime est atteint par la Covid-19, révèle-t-il sur les réseaux sociaux ce mercredi 7 octobre.

Du repos

Face à ces symptômes, le parlementaire s'est fait tester la veille à Paris et le résultat s'est révélé positif. "Je me suis donc mis au repos et à l'isolement pour me remettre de ce vilain virus, rapidement je l'espère", précise Sébastien Jumel. Les personnes considérées comme cas contacts ont été informées et sont également placées à l'isolement. Sébastien Jumel précise rester "en veille".

Le suivi des dossiers se poursuit avec son équipe parlementaire et, en attendant, sa permanence située quai Duquesne à Dieppe est fermée jusqu'à nouvel ordre.