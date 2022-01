Cherbourg-en-Cotentin. La fin des travaux du Théâtre à l'italienne annoncée au printemps

Depuis novembre 2019, la façade sculptée et les couvertures du Théâtre à l'italienne de Cherbourg-en-Cotentin sont en rénovation. Une quinzaine de personnes assure l'avancement des travaux, malgré un retard dû à la crise sanitaire de la Covid-19. "On a fini les interventions sur les charpentes, on est en train de commencer la couverture. Le nettoyage de la façade est terminé et la sculpture est bien avancée, donc maintenant, on a un gros travail sur les menuiseries", explique Christophe Batard, architecte en charge des travaux.

La fin du chantier est prévue pour le printemps 2021, avec une nouveauté : "On profite des échafaudages et du nettoyage de la façade pour installer une mise en lumière pérenne, avec des éclairages intégrés sur les éléments d'architecture, qui vont souligner des bandeaux, corniches et éléments sculptés. Ça va animer et mettre en valeur la façade", poursuit l'architecte du cabinet parisien 2BDM. L'occasion d'admirer l'expression dramatique des statues sculptées sur la façade de l'édifice classé aux monuments historiques.