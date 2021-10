A Rouen, le foyer africain va renaître de ses ruines

Les derniers résidents du foyer africain de la rue Stanislas Girardin, à Rouen, sont partis. L’évacuation des lieux devaient être effective le 20 août dernier afin de permettre aux travaux de débuter pour remplacer le foyer vieillissant. C’est en 2010 que décision avait été prise de remplacer les anciens locaux. "Ils ne répondaient plus aux normes et c’était devenu un gouffre pour l’entretenir. Il était temps de faire quelque chose", explique Frédéric Cieux, de LogiSeine, maître d’oeuvre des travaux.

Vingt mois de travaux

En lieu et place, un nouveau foyer répondant aux normes BBC et plus vaste - il hébergera 149 chambres au lieu des 66 auparavant - sortira bientôt de terre. Chacune des chambres, d’une vingtaine de mètres carrés, disposera d’une kitchenette ainsi que d’une salle de bain. LogiSeine avait d’abord prospecté pour installer le nouveau bâtiment ailleurs. "Les résidents étaient très attachés aux lieux, c’est pourquoi il a été décidé de détruire l’ancien pour reconstruire en lieu et place." Dès lundi 10 septembre, les ouvriers seront sur le chantier pour effectuer la mise en sécurité, la déconstruction et la démolition des lieux. La place devrait être nette d’ici à la fin de l’année.

Le relogement a commencé dès la fin 2011. Plusieurs réunions ont également été organisées avec l’architecte chargé du sujet, Christophe Bidaud, du cabinet CBA, afin d’exposer le projet aux habitants. "Les résidents désiraient conserver un peu de l’histoire des lieux. C’est pourquoi certaines mosaïques vont être réutilisées dans les nouveaux locaux." Après une période de fouilles préventives, les travaux de reconstruction devraient débuter durant le premier semestre 2013. Vingt mois de chantier sont prévus pour un chantier évalué à 8,5 millions d’euros.

Pour faire aboutir le projet de la rue Stanislas Girardin, LogiSeine a reçu l’aide de financeurs comme la Crea, le Conseil général de Seine-Maritime, l’Etat ou encore l’Europe.

Photo : CBA Architecture