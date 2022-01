Rouen. Covid-19 : la Fête du ventre reportée aux 16 et 17 octobre 2021

Le communiqué publié la veille par la préfecture de Saine-Maritime ne laissait guère de doute. C'est désormais officiel : il n'y aura pas de Fête du ventre et de la gastronomie à Rouen cette année. L'association organisatrice, Rouen Conquérant, l'a annoncé officiellement samedi 3 octobre, à deux semaines de l'événement.

175 producteurs devaient être présents

Ce grand rendez-vous des gastronomes devait rassembler 160 producteurs de Normandie et 15 des Hauts-de-France, région invitée, les samedi 17 et dimanche 18 octobre, dans le centre historique de Rouen.

Un événement qui rassemble des milliers de visiteurs et qui paraît donc incompatible avec l'évolution de la pandémie de coronavirus. "Compte tenu de la situation sanitaire du territoire de la Métropole Rouen Normandie et suite aux recommandations de la préfecture de la Seine-Maritime, l'association se voit dans l'obligation de reporter cette grande manifestation populaire aux 16 et 17 octobre 2021", indique Rouen Conquérant, dont le président, Patrice Ducellier, se dit "désolé d'avoir eu à prendre cette décision".